Баскетбол

Лос-Анджелес Лейкерс — Сан-Антонио Сперс, результат матча 11 декабря 2025, счет 119:132, 1/4 финала Кубка НБА 2025-2026

35 очков Дончича и дабл-дабл Леброна не спасли «Лейкерс» в матче Кубка НБА с «Сан-Антонио»
В ночь с 10 на 11 декабря мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился четвертьфинальный матч Кубка НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости выиграли встречу со счётом 132:119.

НБА — регулярный чемпионат
11 декабря 2025, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 132
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 35, Смарт - 26, Джеймс - 19, Ривз - 15, Эйтон - 11, Хатимура - 8, Кнехт - 3, Хэйс - 2, Тьеро, Вандербилт, Винсент, Джеймс, Ларэвиа
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 30, Фокс - 20, Джонсон - 17, Шампани - 16, Барнс - 16, Харпер - 13, Корнет - 10, Васселл - 8, Олиник - 2, Маклафлин, Сохан, Брайант, Бийомбо, Уотерс III

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич — в его активе 35 очков, пять подборов и восемь результативных передач. Его одноклубник 40-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс завершил встречу с дабл-даблом — 19 очков и 15 подборов, а также восемь ассистов.

У «Спёрс» больше всех набрал атакующий защитник Стефон Касл, также оформивший дабл-дабл — 30 очков, 10 подборов и шесть ассистов.

В полуфинале Кубка НБА соперником «Сан-Антонио» станет действующий чемпион лиги «Оклахома-Сити Тандер».

