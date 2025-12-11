35 очков Дончича и дабл-дабл Леброна не спасли «Лейкерс» в матче Кубка НБА с «Сан-Антонио»

В ночь с 10 на 11 декабря мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился четвертьфинальный матч Кубка НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости выиграли встречу со счётом 132:119.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич — в его активе 35 очков, пять подборов и восемь результативных передач. Его одноклубник 40-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс завершил встречу с дабл-даблом — 19 очков и 15 подборов, а также восемь ассистов.

У «Спёрс» больше всех набрал атакующий защитник Стефон Касл, также оформивший дабл-дабл — 30 очков, 10 подборов и шесть ассистов.

В полуфинале Кубка НБА соперником «Сан-Антонио» станет действующий чемпион лиги «Оклахома-Сити Тандер».