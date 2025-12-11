Стали известны все полуфиналисты Кубка НБА

В ночь с 10 на 11 декабря мск определился полный список участников полуфиналов Кубка НБА сезона-2025/2026. Борьбу за трофей на этой стадии продолжат клубы «Орландо Мэджик», «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс».

В 1/2 финала Кубка НБА «Орландо» сыграет с «Нью-Йорком», соперником действующего чемпиона НБА «Оклахомы» станет «Сан-Антонио».

Все пары 1/2 финала Кубка НБА сезона-2025/2026:

«Орландо Мэджик» — «Нью-Йорк Никс»;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс».

Полуфинальные матчи турнира пройдут в ночь с 13 на 14 декабря мск.

