Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты игрового дня НБА 11 декабря

Результаты игрового дня НБА 11 декабря
Комментарии

В ночь с 10 на 11 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли два четвертьфинальных матча Кубка НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 11 декабря:

«Оклахома-Сити Тандер» — «Финикс Санз» — 138:89;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 119:132.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич — в его активе 35 очков, пять подборов и восемь результативных передач.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА

Видео: Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА

Материалы по теме
«Оклахома» с разницей в 49 очков разгромила «Финикс». У Гилджес-Александера — 28 очков
35 очков Дончича и дабл-дабл Леброна не спасли «Лейкерс» в матче Кубка НБА с «Сан-Антонио»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android