В ночь с 10 на 11 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли два четвертьфинальных матча Кубка НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 11 декабря:

«Оклахома-Сити Тандер» — «Финикс Санз» — 138:89;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 119:132.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич — в его активе 35 очков, пять подборов и восемь результативных передач.

Видео: Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА