Названа причина отсутствия Георгия Жбанова в матче с «Самарой»

Главный тренер команды «Зенит» Александр Секулич объяснил, почему 28-летний российский профессиональный баскетболист Георгий Жбанов, играющий на позиции атакующего защитника, не принял участия в матче с «Самарой» (96:56) в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
95 : 56
Самара
Самарская область
Зенит: Мартюк - 13, Димитриевич - 13, Вонле - 12, Рэндольф - 12, Земский - 12, Шаманич - 12, Емченко - 8, Щербенев - 7, Узинский - 3, Воронцевич - 3, Фрейзер, Карасёв
Самара: Михайловский - 14, Шейко - 10, Саврасов - 9, М. Кулагин - 9, Чебуркин - 7, Походяев - 3, Кузнецов - 2, Минченко - 2, Пивцайкин, Косяков, Чикарев

«Он заболел, когда команда ездила на выезд, поэтому он остался дома», — приводит слова Секулича телеграм-канал «СБГ Daily».

Наиболее результативным игроком в составе санкт-петербургского коллектива в матче с «Самарой» стал разыгрывающий защитник, представляющий Северную Македонию, Ненад Димитриевич. Ему удалось набрать 13 очков, сделать шесть подборов и отдать восемь передач.

