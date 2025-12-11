Названа причина отсутствия Георгия Жбанова в матче с «Самарой»

Главный тренер команды «Зенит» Александр Секулич объяснил, почему 28-летний российский профессиональный баскетболист Георгий Жбанов, играющий на позиции атакующего защитника, не принял участия в матче с «Самарой» (96:56) в Единой лиге ВТБ.

«Он заболел, когда команда ездила на выезд, поэтому он остался дома», — приводит слова Секулича телеграм-канал «СБГ Daily».

Наиболее результативным игроком в составе санкт-петербургского коллектива в матче с «Самарой» стал разыгрывающий защитник, представляющий Северную Македонию, Ненад Димитриевич. Ему удалось набрать 13 очков, сделать шесть подборов и отдать восемь передач.