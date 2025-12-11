Вергун рассказал о различиях в американской и европейских школах баскетбола

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Ростислав Вергун высказался о тренерских школах.

— Вы играли в США во время учебы. Чему научил вас американский баскетбол?

— Профессия тренера в современном мире — это постоянный поиск. Ты обязан следить за всем, что происходит на рынке, выбирать то, что тебе близко, и пробовать. Ты можешь в теории представлять то, что тебе надо, а потом начинаешь пробовать на практике и видишь: это не совсем применимо с людьми, с которыми ты сейчас работаешь. Безусловно, американский опыт — часть моего баскетбольного мировоззрения, поскольку я его попробовал и на себе, и много за ним наблюдал. Но в то же время я очень ценю и уважаю европейскую школу баскетбола. Я считаю, что у нас есть идентичность. У сербов своя история, у россиян своя, у испанцев своя. Ты можешь почерпнуть от каждого и потом попытаться сложить всё в свою собственную концепцию.

— Вы упоминали американцев, сербов, европейскую школу. А в чём это различие заключается?

— Испанцы супертехничные. Сербы, мне кажется, по праву считаются одними из законодателей мод в мировом баскетболе, поскольку очень много фундаментальностей, игроки очень техничные во всех позициях, отобранные антропометрически.

Российский баскетбол тоже, мне кажется, имеет свой характер: очень плотная физическая сила, жёсткая защита, антропометрия во всех позициях. Американцы — это много индивидуальной игры, атлетизма, поскольку они исходят из своего обширного человеческого импульса. Мы смотрим Евролигу и НБА, порой кажется, что это два разных вида спорта. И ни в коем случае нельзя сказать, что что-то лучше или хуже, они разные, — приводит слова Вергуна Ura.Ru.