В четверг, 11 декабря, в Евролиге состоится очередной игровой день регулярного чемпионата в сезоне-2025/2026, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут увидеть пять матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Евролига. Расписание матчей на 11 декабря:

22:05 мск — «Маккаби» Тель-Авив — АСВЕЛ;

22:30 мск — «Валенсия» — «Анадолу Эфес»;

22:30 мск — «Олимпия» Милан — «Панатинаикос»;

22:45 мск — «Париж» — «Жальгирис»;

23:00 мск — «Реал» Мадрид — «Баскония».

После 14 матчей лидером сезона является действующий чемпион Евробаскета — «Хапоэль» из Тель-Авива (10 побед и четыре поражения).