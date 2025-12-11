Скидки
В «Сан-Антонио» рассказали, когда Виктор Вембаньяма вернётся на площадку

В «Сан-Антонио» рассказали, когда Виктор Вембаньяма вернётся на площадку
Комментарии

Главный тренер команды НБА «Сан-Антонио Спёрс» Митч Джонсон высказался о восстановлении звёздного французского центрового Виктора Вембаньямы.

«С ним всё в порядке, он очень, очень близок к возвращению. Наш следующий шаг — посмотреть, как он себя чувствует, как реагирует его тело. Когда вы пропустили определённое количество матчей, вам не так легко вернуться.

К сожалению, весь этот шум не повлияет на решение о том, участвовать ему или нет. Тренировки в формате «пять на пять», которые мы пытаемся воспроизвести, не являются играми НБА. Мы просто хотим убедиться, что нам комфортно выполнять этот тип упражнений… Если мы продолжим добиваться прогресса, в чём мы очень оптимистичны, мы надеемся вскоре увидеть его на паркете», — приводит слова Джонсона издание RMC Sport.

«Когда он будет готов вернуться, мы будем готовы принять его, но до тех пор его здоровье является нашим главным приоритетом», — добавил игрок «Спёрс» Келдон Джонсон.

