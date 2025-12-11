Защитник «Уралмаша» Карданахишвили назвал главную мотивацию на матч с УНИКСом

23-лений российский баскетболист Антон Карданахишвили, играющий на позиции разыгрывающего защитника за «Уралмаш», высказался о предстоящем матче Winline Basket Cup с УНИКСом.
— Насколько для вас принципиален соперник?
— Не принципиален.
— Что ожидаете от игры?
— Ожидаю плотной, жёсткой борьбы на каждом метре площадки. Хорошего баскетбола. Главная мотивация — это большой топ-клуб, против которого всегда хочется проявить себя и показать свой максимум.
— Считаете ли эту встречу важной или определяющими станут заключительные игры групповой стадии?
— Я думаю, что каждая игра важна. После группового этапа будет «Финал четырёх», а чтобы туда попасть, нужно занимать первые два места в группе. Так что будем стараться победить, — приводит слова Карданахишвили пресс-служба команды.