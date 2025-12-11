Тренер «Уралмаша» Вергун объяснил, почему у УНИКСа и ЦСКА мало уязвимостей

Тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Ростислав Вергун высказался о ЦСКА и УНИКСе.

— Как вы готовите команду к играм с лидерами Единой лиги, такими как ЦСКА или УНИКС?

— Очень часто игры с большими командами нам не очень хорошо удаются. У правильного игрока просто одна вывеска ЦСКА должна быть запредельной мотивацией, чтобы проявить себя. Меня очень удручает тот факт, что мы по какой-то причине находим тысячу оправданий в своей слабой игре и не пытаемся биться до конца. Это не во всех играх, но некоторые получаются такими. В индивидуальном порядке есть ребята, к которым точно никаких претензий нет. Но существует и другая проблема: когда кто-то решает, что именно здесь ему нужно хорошо себя показать, и он забывает об интересах команды. Это, наверное, тоже моя зона ответственности — такие вопросы мы должны пресекать.

— А вообще, вы видите какие-то уязвимости у команд ЦСКА и УНИКС?

— Их меньше, чем у других. Но не поэтому мы не чемпионы. Это очень фундаментальная структура, начиная с раздевалки, тренировочного зала, медкабинета и заканчивая академией. Это серьёзная организация, в которой нет случайных людей и игроков. Когда всё функционирует в таком формате на протяжении многих лет, ты обрастаешь бронёй. С каждым годом они становятся ещё сильнее, мощнее, неуязвимее, и всё сложнее найти слабое место, поймать их врасплох, — приводит слова Вергуна URA.Ru.