Леброн Джеймс ответил, повлияет ли вылет из Кубка НБА на перспективы «Лейкерс» в плей-офф

40-летний форвард и четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, представляющий клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался после поражения в 1/2 финала Кубка НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (119:132).

«Повлияет ли это на плей-офф? Я не могу рассуждать о том, что мы сможем сделать в плей-офф, в декабре. Что я могу сказать, так это то, что важно, — это привычки, которые мы формируем на протяжении регулярного сезона, каждый месяц. Если мы окажемся в позиции, которая позволит выйти в плей-офф и дойти до той стадии, — это значит, что основы мы должны закладывать уже сейчас. Но говорить о том, какой шум мы можем навести в плей-офф в декабре, — это неправильно ни перед баскетбольными богами, ни передо мной», — приводит слова Леброна ESPN.