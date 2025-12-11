В «Уралмаше» высказались о музыке во время матчей турнира Basket Cup в Единой лиге

Игроки команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Антон Карданахишвили и Тимофей Герасимов высказались о музыке во время матчей Winline Basket Cup.

Пресс-служба уральцев спросила у игроков: «Как вам музыкальное сопровождение на турнире WBC? Ощущается ли игра по-другому или в пылу борьбы звуки отходят на второй план?»

Карданахишвили. Я первые игры особо не замечал этого музыкального сопровождения, потому что был сфокусирован целиком и полностью на игре. Потом посмотрел игры с участием других команд, только тогда и понял, что играет музыка. С одной стороны, это странно. С другой стороны, не вижу в этом ничего такого [плохого].

Герасимов. Это то, что мне в турнире нравится больше всего. Игра получается непринуждённой, на мой взгляд. Ты вроде и настроен максимально, но эта музыка даёт приятного, уличного вайба. Ты от этого получаешь ещё большее удовольствие. Хоть для игроков она и не сильно заметна, больше для фанатов.