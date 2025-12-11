Герасимов — о матче с УНИКСом: ожидаю баскетбольного вайба, всей «медийной» истории

28-летний российский профессиональный баскетболист Тимофей Герасимов, играющий на позиции разыгрывающего защитника за «Уралмаш», высказался о предстоящем матче Winline Basket Cup с УНИКСом, который состоится в субботу, 13 декабря.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B 13 декабря 2025, суббота УНИКС Казань Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ожидаю хорошей атмосферы, в первую очередь. Баскетбольного вайба, всей этой «медийной» истории. Мне нравится формат проведения WBC, поэтому с нетерпением жду этой игры. Надеюсь, что все рады будут увидеть нас на паркете, а мы будем счастливы сыграть при такой атмосфере», — приводит слова Герасимова пресс-служба екатеринбургской команды.

«Уралмаш» и УНИКС находятся в группе В внутрисезонного турнира. Уральцы одержали в двух матчах одну победу. УНИКС единожды сыграл в турнире и победил.