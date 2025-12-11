Скидки
Реал Мадрид — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Редик назвал главную проблему «Лейкерс» после поражения от «Сан-Антонио» в Кубке НБА

Комментарии

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик после поражения своих подопечных в матче внутрисезонного турнира Кубка НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (119:138) высказался о слабом месте коллектива.

НБА — регулярный чемпионат
11 декабря 2025, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 132
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 35, Смарт - 26, Джеймс - 19, Ривз - 15, Эйтон - 11, Хатимура - 8, Кнехт - 3, Хэйс - 2, Тьеро, Вандербилт, Винсент, Джеймс, Ларэвиа
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 30, Фокс - 20, Джонсон - 17, Шампани - 16, Барнс - 16, Харпер - 13, Корнет - 10, Васселл - 8, Олиник - 2, Маклафлин, Сохан, Брайант, Бийомбо, Уотерс III

«Спорт — это постоянные эмоции, как с точки зрения игроков, так и с точки зрения сообщества фанатов, трудно не поддаться чрезмерной реакции. Я думаю, что умение распоряжаться мячом — это, наверное, самая главная проблема для нашей команды на данный момент», — приводит слова Редика издание ESPN.

Калифорнийцы выбыли из внутрисезонного турнира, уступив техасцам в 1/2 финала.

