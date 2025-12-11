Редик назвал главную проблему «Лейкерс» после поражения от «Сан-Антонио» в Кубке НБА

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик после поражения своих подопечных в матче внутрисезонного турнира Кубка НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (119:138) высказался о слабом месте коллектива.

«Спорт — это постоянные эмоции, как с точки зрения игроков, так и с точки зрения сообщества фанатов, трудно не поддаться чрезмерной реакции. Я думаю, что умение распоряжаться мячом — это, наверное, самая главная проблема для нашей команды на данный момент», — приводит слова Редика издание ESPN.

Калифорнийцы выбыли из внутрисезонного турнира, уступив техасцам в 1/2 финала.