Дончич — о поражении от «Сан-Антонио»: каждый из нас должен лучше защищаться

26-летний звёздный словенский разыгрывающий Лука Дончич из «Лос-Анджелес Лейкерс» высказался после поражения в 1/2 финала Кубка НБА от «Сан-Антонио Спёрс» (119:132).

«Они просто летели, как снежный ком.… мы набрали 120 очков, так что, я думаю, этого достаточно для победы. Нам просто нужно лучше защищаться. Каждый из нас должен играть в защите лучше и не позволять своему оппоненту так набирать очки.

Маркус [Смарт] привнёс энергию со скамейки запасных, когда он на паркете и защищается, когда он говорит с нами — мы слушаем. Очевидно, что наша «химия» должна развиваться быстрее… нам нужно разобраться с этим как можно быстрее. Да, у нас хороший результат — 17-7, но мы можем быть намного лучше», — приводит слова Дончича журналист ESPN Дэйв Макменамин.