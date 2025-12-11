Скидки
Реал Мадрид — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Баскетбол

Дончич — о поражении от «Сан-Антонио»: каждый из нас должен лучше защищаться

26-летний звёздный словенский разыгрывающий Лука Дончич из «Лос-Анджелес Лейкерс» высказался после поражения в 1/2 финала Кубка НБА от «Сан-Антонио Спёрс» (119:132).

НБА — регулярный чемпионат
11 декабря 2025, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 132
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 35, Смарт - 26, Джеймс - 19, Ривз - 15, Эйтон - 11, Хатимура - 8, Кнехт - 3, Хэйс - 2, Тьеро, Вандербилт, Винсент, Джеймс, Ларэвиа
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 30, Фокс - 20, Джонсон - 17, Шампани - 16, Барнс - 16, Харпер - 13, Корнет - 10, Васселл - 8, Олиник - 2, Маклафлин, Сохан, Брайант, Бийомбо, Уотерс III

«Они просто летели, как снежный ком.… мы набрали 120 очков, так что, я думаю, этого достаточно для победы. Нам просто нужно лучше защищаться. Каждый из нас должен играть в защите лучше и не позволять своему оппоненту так набирать очки.

Маркус [Смарт] привнёс энергию со скамейки запасных, когда он на паркете и защищается, когда он говорит с нами — мы слушаем. Очевидно, что наша «химия» должна развиваться быстрее… нам нужно разобраться с этим как можно быстрее. Да, у нас хороший результат — 17-7, но мы можем быть намного лучше», — приводит слова Дончича журналист ESPN Дэйв Макменамин.

