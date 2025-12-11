Скидки
Вергун объяснил, насколько важна победа в Кубке России для «Уралмаша»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Ростислав Вергун высказался о победе в Кубке России в прошлом сезоне.

— Под вашим руководством «Уралмаш» впервые в своей истории выиграл Кубок России. Как команде удалось этого достичь?
— Я всегда говорю, что никто не вспомнит, кто и как играл, какой путь был к этому кубку. В истории российского баскетбола сезон-2024/2025 останется таким: «Обладателем Кубка России стал «Уралмаш», Екатеринбург». Всё, точка. Каждый, кто причастен к этой строчке, уже вошёл в историю — и свердловского, и российского баскетбола. Это круто. Я знаю, что это первый трофей в истории свердловского мужского баскетбола. Рад за ребят, Виктора Владимировича [Ганиенко] — потому что понимаю, насколько это для него важно.

Многие говорят, что любят баскетбол, но здесь — помимо слов — огромное количество поступков и жертв, которые человек приносит ради того, чтобы баскетбол жил и развивался. Я рад, что полученный результат имеет обратный эффект: приносит удовольствие и, надеюсь, положительные эмоции городу и руководителям, — приводит слова Вергуна URA.Ru.

