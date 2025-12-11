Капитан УНИКСа Кулагин преодолел планку в 1000 передач в Единой лиге

33-летний российский баскетболист Дмитрий Кулагин, играющий на позиции атакующего защитника за казанский УНИКС, преодолел планку в 1000 результативных передач в Единой лиге ВТБ.

Это достижение покорилось капитану казанцев в матче регулярного чемпионата сезона-2025/2026 с «Пари Нижний Новгород», в котором УНИКС одержал крупную победу со счётом 100:69.

Дмитрий по итогам встречи набрал 16 очков, четыре подбора и две передачи, что и позволило достичь 1000 ассистов в карьере.

Кулагин стал третьим игроком Единой лиги, который смог сделать столько передач. На первом месте его именитый одноклубник Алексей Швед (1516), а на втором – другой россиянин — Дмитрий Хвостов (1214).