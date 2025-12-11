Капитан УНИКСа Кулагин преодолел планку в 1000 передач в Единой лиге
33-летний российский баскетболист Дмитрий Кулагин, играющий на позиции атакующего защитника за казанский УНИКС, преодолел планку в 1000 результативных передач в Единой лиге ВТБ.
Это достижение покорилось капитану казанцев в матче регулярного чемпионата сезона-2025/2026 с «Пари Нижний Новгород», в котором УНИКС одержал крупную победу со счётом 100:69.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
69 : 100
УНИКС
Казань
Пари Нижний Новгород: Хоменко - 13, Хантер - 13, Бабурин - 12, Вашингтон - 7, Карпенков - 7, Платонов - 7, Шендеров - 7, Попов - 3, Лукач, Буринский, Хвостов, Зоткин
УНИКС: Бингэм - 21, Лопатин - 16, Д. Кулагин - 14, Пьерр - 10, Швед - 10, Беленицкий - 9, Рейнольдс - 7, Стуленков - 6, Захаров - 5, Абдулбасиров - 2, Илюк, Белоусов
Дмитрий по итогам встречи набрал 16 очков, четыре подбора и две передачи, что и позволило достичь 1000 ассистов в карьере.
Кулагин стал третьим игроком Единой лиги, который смог сделать столько передач. На первом месте его именитый одноклубник Алексей Швед (1516), а на втором – другой россиянин — Дмитрий Хвостов (1214).
