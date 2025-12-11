«Ни разу не видел, как мой сын играет». Крис Пол — об отчислении из состава «Клипперс»

40-летний разыгрывающий защитник Крис Пол высказался после отчисления из состава «Лос-Анджелес Клипперс».

«В последние несколько дней всё было немного безумно, мягко говоря. Но, честно говоря, я дома. У моей дочери вчера были пробы. У моего племянника был баскетбольный матч. У моего сына игра 12-го числа. Я ни разу не видел, как мой сын играет вживую. Ни одной игры в средней школе, ни одной в старшей школе. Так что я рад наконец увидеть его выступление.

Я действительно пребываю в состоянии полного спокойствия. Больше всего меня радует то, что я рядом и могу сыграть небольшую роль в том, что бы ни случилось дальше. Такова жизнь. Всё это словно стало жить собственной жизнью, понимаете? Но я счастлив быть дома со своей семьёй», — приводит слова Пола издание People.