Главная Баскетбол Новости

«Локомотив-Кубань» подаст протест после засчитанного броска ЦСКА за 0,6 с до конца матча

«Локомотив-Кубань» подаст протест после засчитанного броска ЦСКА за 0,6 с до конца матча
Комментарии

Руководство команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» намерено опротестовать результат матча регулярного чемпионата сезона-2025/2026 с ЦСКА (90:95 ОТ), сообщили в «Комсомольской правде — Кубань».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
90 : 95
ОТ
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Ищенко - 19, Миллер - 15, Мартин - 13, Джонсон - 12, Мур - 12, Квитковских - 9, Хантер - 7, Попов - 3, Темиров, Шеянов, Коновалов, Самойленко
ЦСКА: Тримбл - 35, Жан-Шарль - 15, Кливленд - 9, Астапкович - 9, Курбанов - 8, Ухов - 6, Уэйр - 5, Чадов - 4, Руженцев - 2, Митрович - 2, Карпенко, Антонов

Встреча проходила в Краснодаре 5 декабря. При счёте 83:81 в пользу хозяев до конца матча оставалось 0,6 секунды. Один из лидеров ЦСКА Никита Курбанов ввёл мяч на своей половине из-за лицевой линии, направив его точно в руки легионера Ливио Жан-Шарля, стоявшего в районе штрафной «Локомотива». Ливио поймал мяч и переправил его в кольцо под сирену. Судьи бросок засчитали, и игра перешла в овертайм.

«По мнению «Локомотива-Кубань», замедленная видеозапись демонстрирует, что мяч покинул руки баскетболиста уже после сигнала об окончании времени. Более того, на раскадровке видно, что таймер на табло включился с задержкой, фактически предоставив армейцам более 0,7 секунды. По правилам баскетбола, этого времени недостаточно для выполнения такого броска с разворотом», — говорится в статье.

