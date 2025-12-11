«Локомотив-Кубань» подаст протест после засчитанного броска ЦСКА за 0,6 с до конца матча

Руководство команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» намерено опротестовать результат матча регулярного чемпионата сезона-2025/2026 с ЦСКА (90:95 ОТ), сообщили в «Комсомольской правде — Кубань».

Встреча проходила в Краснодаре 5 декабря. При счёте 83:81 в пользу хозяев до конца матча оставалось 0,6 секунды. Один из лидеров ЦСКА Никита Курбанов ввёл мяч на своей половине из-за лицевой линии, направив его точно в руки легионера Ливио Жан-Шарля, стоявшего в районе штрафной «Локомотива». Ливио поймал мяч и переправил его в кольцо под сирену. Судьи бросок засчитали, и игра перешла в овертайм.

«По мнению «Локомотива-Кубань», замедленная видеозапись демонстрирует, что мяч покинул руки баскетболиста уже после сигнала об окончании времени. Более того, на раскадровке видно, что таймер на табло включился с задержкой, фактически предоставив армейцам более 0,7 секунды. По правилам баскетбола, этого времени недостаточно для выполнения такого броска с разворотом», — говорится в статье.