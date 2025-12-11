Успел ли Жан-Шарль сравнять счёт за 0,6 секунды до конца матча «Локомотив-Кубань» — ЦСКА?

5 декабря в Краснодаре состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и московским ЦСКА. Хозяева площадки выигрывали со счётом 83:81 за 0,6 секунды до конца четвёртой четверти, однако красно-синие успели реализовать двухочковый бросок и перевести встречу в овертайм.

Мяч из-за лицевой линии выводил ветеран ЦСКА Никита Курбанов. Опытный баскетболист отдал передачу через всю площадку на центрового Ливио Жан-Шарля, который и реализовал бросок от из-под щита. Однако недавно стало известно, что руководство «Локомотива» намерено опротестовать результат, так как считает, что бросок Жан-Шарля состоялся после сирены.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на следующий вопрос — успел ли Жан-Шарль сравнять счёт за 0,6 секунды до конца матча?

