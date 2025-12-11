16-летний российский юниор дебютировал в матче Кубка Сербии

Россиянин Матвей Шевяков дебютировал за «Чачак 94» в матче Кубка Сербии с клубом «ОКК Белград». Спортсмен провёл на площадке 13,5 минуты и за это время набрал два очка, сделал три результативные передачи, поставил блок-шот и заработал положительный «плюс/минус». Сама встреча завершилась победой «ОКК Белград» со счётом 90:82.

В настоящий момент Шевякову 16 лет. Он является воспитанником «Тринты».

Ранее ещё один молодой российский баскетболист, 19-летний разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин, высказался о своей бывшей команде в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

