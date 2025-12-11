Бывший тренер Дёмина показал фото с Егором на ужине в Нью-Йорке

Помощник главного тренера Университета Бригама Янга (BYU)* Уилл Войт разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился свежей фотографией. Войт показал фото с ужина в Нью-Йорке, на котором присутствовал бывший игрок команды Егор Дёмин.

«Было здорово встретиться с Егором Дёминым в Нью-Йорке. Очень горжусь тем, что он проявляет себя в «Бруклин Нетс», — написал Войт.

Фото: Из личного архива Уилла Войта

Дёмин выступал за Университет Бригама Янга* в прошлом сезоне. После спортсмен выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года, где был выбран «Бруклином» под восьмым номером.

BYU* — организация, включённая Министерством юстиции в перечень нежелательных на территории Российской Федерации.

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА: