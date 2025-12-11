Скидки
Реал Мадрид — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Баскетбол

Бывшее юрлицо БК «Самара» признано банкротом

Арбитражный суд Самарской области признал банкротом общественную организацию Самарский областной баскетбольный спортивный клуб «Самара». Об этом информирует «Комсомольская правда – Самара». Отмечается, что суд сделал вывод, что СБСК «Самара» финансово неустойчив и у него нет реальной возможности восстановить свою платёжеспособность.

При этом стоит учитывать, что банкротом стало бывшее юридическое лицо, а не АНО БК «Самара», команды которого сейчас выступают в Единой лиге ВТБ, женской Премьер-лиге и молодёжных лигах.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ «Самара» уступила во всех матчах и сейчас занимает последнее место в турнирной таблице. В прошлом сезоне команды испытывала ряд проблем с выплатами зарплаты сотрудникам. Также у клуба были долги перед различными организациями.

