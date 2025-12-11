Скидки
Реал Мадрид — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Баскетбол Новости

Американский новичок «Зенита» Ноа Вонле высказался о выступлении в России

Новичок «Зенита» Ноа Вонле поделился мнением о победе команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» (95:56). Ноа набрал 12 очков, семь подборов и две передачи.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
95 : 56
Самара
Самарская область
Зенит: Мартюк - 13, Димитриевич - 13, Вонле - 12, Рэндольф - 12, Земский - 12, Шаманич - 12, Емченко - 8, Щербенев - 7, Узинский - 3, Воронцевич - 3, Фрейзер, Карасёв
Самара: Михайловский - 14, Шейко - 10, Саврасов - 9, М. Кулагин - 9, Чебуркин - 7, Походяев - 3, Кузнецов - 2, Минченко - 2, Пивцайкин, Косяков, Чикарев

«Испытываю замечательные эмоции. Как уже говорил раньше, я пропустил прошлый сезон из-за дел с ФИБА. Приятно снова быть на площадке. Играть здесь, в России, впервые выступить в Санкт-Петербурге — это здорово. У нас отличная команда. С ними приятно соревноваться. Все делятся мячом, помогают друг другу становиться лучше, и это действительно круто. Мне это нравится», — приводит слова Вонле пресс-служба «Зенита».

