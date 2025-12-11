Американский новичок «Зенита» Ноа Вонле высказался о выступлении в России

Новичок «Зенита» Ноа Вонле поделился мнением о победе команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» (95:56). Ноа набрал 12 очков, семь подборов и две передачи.

«Испытываю замечательные эмоции. Как уже говорил раньше, я пропустил прошлый сезон из-за дел с ФИБА. Приятно снова быть на площадке. Играть здесь, в России, впервые выступить в Санкт-Петербурге — это здорово. У нас отличная команда. С ними приятно соревноваться. Все делятся мячом, помогают друг другу становиться лучше, и это действительно круто. Мне это нравится», — приводит слова Вонле пресс-служба «Зенита».

