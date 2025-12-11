«Были и ужасные матчи». Александр Секулич оценил игру «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Специалист отметил, что у команды были как отличные, так и ужасные матчи.

«Я считаю, что мы были несколько выбиты из колеи большим количеством травм. Это помешало нам выполнить то, что мы хотели, но это часть спорта. Нам нужно понять, как с этим справляться. До сих пор мы хорошо справлялись. Клуб очень помог нам, найдя решение в виде приобретения двух новых игроков [Луки Шаманича и Ноа Вонле]. Теперь всё зависит от нас, надо вкалывать и продолжать работать.

У нас было несколько превосходных игр, были и ужасные матчи. Есть к чему стремиться, мы можем быть значительно лучше. Особенно это касается того, что мы можем сами контролировать», – приводит слова Секулича «Матч ТВ».

