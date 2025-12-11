Инсайдер назвал самого несерьёзного игрока НБА по версии клубов

Представители клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) называют разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла самым несерьёзным игроком лиги. Об этом информирует портал NBACentral со ссылкой на инсайдера Джейка Фишера. Отношение Болла может сказаться на его ценности на рынке.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Болл к настоящему моменту принял участие в 16 матах, в которых в среднем набирал 19,4 очка, совершал 5,9 подбора и отдавал 8,5 передачи.

«Шарлотт» сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице НБА Восточной конференции, имея в активе семь побед и 17 поражений.

