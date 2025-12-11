Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андрей Кириленко отреагировал на снятие ограничений МОК для юниоров из России

Андрей Кириленко отреагировал на снятие ограничений МОК для юниоров из России
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ), член Центрального бюро Международной федерации баскетбола (ФИБА) Андрей Кириленко прокомментировал решение Международного олимпийского комитета снять с молодых российских и белорусских спортсменов все ограничения на участие в международных стартах по олимпийским видам спорта.

«Безусловно, мы очень рады этой рекомендации, но должны пройти ещё ряд согласований перед тем, как наши юноши выйдут с флагом и гимном. На последнем заседании центрального бюро ФИБА рекомендовали предусмотреть возможности вариантов попадания наших команд на Олимпийские игры — 2028, так как мы уже пропустили все квалификации. Но это опять же рассматривалось при условии допуска от МОК. Ждём дальнейших действий и ходов», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

Материалы по теме
МОК снял с молодых российских спортсменов ограничения на участие в международных стартах

Достижения сборных России по баскетболу:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android