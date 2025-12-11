Андрей Кириленко отреагировал на снятие ограничений МОК для юниоров из России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ), член Центрального бюро Международной федерации баскетбола (ФИБА) Андрей Кириленко прокомментировал решение Международного олимпийского комитета снять с молодых российских и белорусских спортсменов все ограничения на участие в международных стартах по олимпийским видам спорта.

«Безусловно, мы очень рады этой рекомендации, но должны пройти ещё ряд согласований перед тем, как наши юноши выйдут с флагом и гимном. На последнем заседании центрального бюро ФИБА рекомендовали предусмотреть возможности вариантов попадания наших команд на Олимпийские игры — 2028, так как мы уже пропустили все квалификации. Но это опять же рассматривалось при условии допуска от МОК. Ждём дальнейших действий и ходов», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

Материалы по теме МОК снял с молодых российских спортсменов ограничения на участие в международных стартах

Достижения сборных России по баскетболу: