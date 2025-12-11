Евролига оштрафовала «Црвену Звезду» за оскорбительные выкрики фанатов

Евролига объявила о санкциях в отношении «Црвены Звезды» по итогам матча 14-го тура регулярного чемпионата. Решение связано с оскорбительными выкриками болельщиков в адрес игрока соперника — «Барселоны».

Сербский клуб оштрафован на € 8 тыс., а также получил условное наказание в виде проведения одной домашней игры с ограничением посещаемости до 80% от общей вместимости арены, включающее закрытие определённых секторов. Эта условная санкция будет приведена в исполнение в случае повторного нарушения в течение текущего сезона Евролиги.

Выкрики болельщиков «Црвены Звезды» были направлены против баскетболиста «Барселоны» Кевина Пантера, который ранее выступал за принципиального соперника сербской команды по внутреннему чемпионату — «Партизан».

