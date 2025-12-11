Скидки
Реал Мадрид — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол Новости

Евролига оштрафовала «Црвену Звезду» за оскорбительные выкрики фанатов

Евролига оштрафовала «Црвену Звезду» за оскорбительные выкрики фанатов
Евролига объявила о санкциях в отношении «Црвены Звезды» по итогам матча 14-го тура регулярного чемпионата. Решение связано с оскорбительными выкриками болельщиков в адрес игрока соперника — «Барселоны».

Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
05 декабря 2025, пятница. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
79 : 89
Барселона
Барселона, Испания
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Миленович, Грэм, Батлер, Давидовац, Калинич, Добрич, Изунду, Мотеюнас, Нвора, Оджелей, Монеке
Барселона: Пантер, Маркос, Кейл, Норрис, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Клайберн, Шенгелия, Парра

Сербский клуб оштрафован на € 8 тыс., а также получил условное наказание в виде проведения одной домашней игры с ограничением посещаемости до 80% от общей вместимости арены, включающее закрытие определённых секторов. Эта условная санкция будет приведена в исполнение в случае повторного нарушения в течение текущего сезона Евролиги.

Выкрики болельщиков «Црвены Звезды» были направлены против баскетболиста «Барселоны» Кевина Пантера, который ранее выступал за принципиального соперника сербской команды по внутреннему чемпионату — «Партизан».

Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:

