Главная Баскетбол Новости

Россиянин Тимофей Рудовский стал автором дабл-дабла в NCAA

Россиянин Тимофей Рудовский стал автором дабл-дабла в NCAA
Комментарии

21-летний российский баскетболист Тимофей Рудовский, выступающий в NCAA за «Брайант Бульдогз», стал автором дабл-дабла. В игре с «Айоной» спортсмен набрал 17 очков и сделал 11 подборов. Кроме того, на его счету два блок-шота и два перехвата. Россиянин провёл на площадке 39 минут. Сама игра закончилась победой «Айоны» со счётом 69:63.

В нынешнем сезоне за 11 матчей Тимофей в среднем за матч набирает 11,9 очка и 4,6 подбора за 31,2 минуты на площадке. При этом спортсмен реализует 43,5% бросков с игры и 37,1% трёхочковых.

Ранее сообщалось, что 16-летний российский юниор дебютировал во встрече Кубка Сербии.

