Бывший игрок НБА Джейсон Коллинз сообщил о раке мозга четвёртой стадии

Бывший игрок НБА Джейсон Коллинз рассказал, что у него обнаружена глиобластома IV стадии — одна из самых агрессивных форм рака мозга. По словам Коллинза, опухоль развивалась стремительно, лишив его концентрации и памяти.

Сейчас экс-игрок проходит в Сингапуре лечение, включающее лучевую терапию и экспериментальные методы.

«Я буду бороться. Это самый большой вызов в моей жизни, и я не собираюсь отступать», — приводит слова Коллинза ESPN.

Джейсон подчёркивает, что стандартная химиотерапия для его опухоли неэффективна: «Если полагаться только на стандартное лечение, средний прогноз составляет 11-14 месяцев. Я решил искать экспериментальные методы».

Также бывший игрок рассказал о поддержке со стороны семьи: «Мой брат сказал мне прямо: «Ты должен бороться. Что бы ни случилось, нужно бороться». Я знаю, как это делать».

