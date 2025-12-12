«Маккаби» нанёс четвёртое подряд поражение АСВЕЛу в Евролиге

Завершился матч 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль) принимал французский АСВЕЛ. Израильский клуб добился победы со счётом 92:84 (21:19, 26:28, 22:18, 23:19). Отметим, что для АСВЕЛа это поражение стало четвёртым подряд в Евролиге.

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Лонни Уокер, набравший 29 очков, девять подборов и одну передачу. В составе АСВЕЛа чаще всего кольцо соперников поражал разыгрывающий Глинн Уотсон (21 очко, четыре подбора и две передачи).

В следующем туре соревнований «Маккаби» отправится в Дубай, где 16 декабря сыграет с одноимённой командой. Начало игры — в 19:00 мск. АСВЕЛ в следующем туре примет «Баварию». Встреча состоится 17 декабря во Франции, начало — в 22:00 мск.

