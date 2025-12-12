Скидки
Главная Баскетбол Новости

Маккаби — АСВЕЛ, результат матча 11 декабря 2025, счет 92:84, Евролига-2025/2026

«Маккаби» нанёс четвёртое подряд поражение АСВЕЛу в Евролиге
Завершился матч 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль) принимал французский АСВЕЛ. Израильский клуб добился победы со счётом 92:84 (21:19, 26:28, 22:18, 23:19). Отметим, что для АСВЕЛа это поражение стало четвёртым подряд в Евролиге.

Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
11 декабря 2025, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
92 : 84
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Маккаби Т-А: Лундберг, Оар, Кларк, Сантос, Лави, Уокер, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Лиф, Блатт
АСВЕЛ: Селжас, Харрисон, Heurtel, Ажинса, Масса, де Коло, Нгуама, Лайти, Ндиайе, Уотсон, Вотье

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Лонни Уокер, набравший 29 очков, девять подборов и одну передачу. В составе АСВЕЛа чаще всего кольцо соперников поражал разыгрывающий Глинн Уотсон (21 очко, четыре подбора и две передачи).

В следующем туре соревнований «Маккаби» отправится в Дубай, где 16 декабря сыграет с одноимённой командой. Начало игры — в 19:00 мск. АСВЕЛ в следующем туре примет «Баварию». Встреча состоится 17 декабря во Франции, начало — в 22:00 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года
Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:

