«Валенсия» уверенно победила «Анадолу Эфес» в Евролиге

Завершился матч 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Валенсия» на своём паркете принимала турецкий «Анадолу Эфес». Хозяева добились победы со счётом 94:82 (22:20, 23:19, 26:20, 23:23).

Наилучшую результативность в составе «Валенсии» показал защитник Камерон Тейлор, набравший 20 очков. В составе турецкой команды по 18 очков набрали Джордан Лойд и Изайя Кординье.

В следующем туре соревнований «Валенсия» сыграет в Греции с «Олимпиакосом». Встреча пройдёт 16 декабря, начало — в 22:15 мск. «Анадолу Эфес» в следующем туре отправится в Литву, где 17 декабря встретится с «Жальгирисом». Начало игры — в 21:00 мск.

