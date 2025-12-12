Скидки
Реал Мадрид — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Валенсия — Анадолу Эфес, результат матча 11 декабря 2025, счет 94:82, Евролига-2025/2026

«Валенсия» уверенно победила «Анадолу Эфес» в Евролиге
Комментарии

Завершился матч 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Валенсия» на своём паркете принимала турецкий «Анадолу Эфес». Хозяева добились победы со счётом 94:82 (22:20, 23:19, 26:20, 23:23).

Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
11 декабря 2025, четверг. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
94 : 82
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Монтеро, Мур, Сако, Томпсон, Костелло, Сима
Анадолу Эфес: Бьёбуа, Хазер, Лойд, Уэйлер-Бэбб, Кординье, Шмитс, Пуарье, Суидер, Мутаф, Османи, Йылмаз, Джонс

Наилучшую результативность в составе «Валенсии» показал защитник Камерон Тейлор, набравший 20 очков. В составе турецкой команды по 18 очков набрали Джордан Лойд и Изайя Кординье.

В следующем туре соревнований «Валенсия» сыграет в Греции с «Олимпиакосом». Встреча пройдёт 16 декабря, начало — в 22:15 мск. «Анадолу Эфес» в следующем туре отправится в Литву, где 17 декабря встретится с «Жальгирисом». Начало игры — в 21:00 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

