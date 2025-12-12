Скидки
Главная Баскетбол Новости

Олимпия — Панатинаикос, результат матча 11 декабря 2025, счет 96:89, Евролига-2025/2026

«Олимпия» одержала победу в матче Евролиги с «Панатинаикосом»
Комментарии

Завершился матч 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором итальянская «Олимпия» из Милана принимала греческий «Панатинаикос». Хозяева паркета одержали убедительную победу со счётом 96:89 (21:26, 33:18, 26:15, 16:30).

Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
11 декабря 2025, четверг. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
96 : 89
Панатинаикос
Афины, Греция
Олимпия: Эллис, Чеккато, Букер, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Гудурич, Шилдс, Небо, Данстон
Панатинаикос: Шортс, Слукас, Рогкавопулос, Самонтуров, Грант, Нанн, Толиопулос, Фарид, Григонис, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Олимпии» Армони Брукс. Он набрал 26 очков, пять подборов и две передачи. У «Панатинаикоса» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Костас Слукас, на счету которого 19 очков, один подбор и семь передач.

В следующем туре соревнований «Олимпия» на своём паркете сыграет с «Реалом». Встреча пройдёт 16 декабря, начало — в 22:30 мск. «Панатинаикос» в следующем туре отправится в Стамбул на матч с «Фенербахче». Игра состоится 16 декабря, начало — в 20:45 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года
Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:

