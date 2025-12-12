«Олимпия» одержала победу в матче Евролиги с «Панатинаикосом»

Завершился матч 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором итальянская «Олимпия» из Милана принимала греческий «Панатинаикос». Хозяева паркета одержали убедительную победу со счётом 96:89 (21:26, 33:18, 26:15, 16:30).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Олимпии» Армони Брукс. Он набрал 26 очков, пять подборов и две передачи. У «Панатинаикоса» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Костас Слукас, на счету которого 19 очков, один подбор и семь передач.

В следующем туре соревнований «Олимпия» на своём паркете сыграет с «Реалом». Встреча пройдёт 16 декабря, начало — в 22:30 мск. «Панатинаикос» в следующем туре отправится в Стамбул на матч с «Фенербахче». Игра состоится 16 декабря, начало — в 20:45 мск.

