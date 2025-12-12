Скидки
Реал Мадрид — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Париж — Жальгирис, результат матча 11 декабря 2025, счет 105:108, Евролига-2025/2026

«Жальгирис» вырвал победу в матче Евролиги с «Парижем»
Комментарии

Завершился матч 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Париж» принимал литовский «Жальгирис». Игра проходила в упорной борьбе. Гости в итоге вырвали победу с минимальным преимуществом — 108:105 (28:29, 20:27, 32:17, 28:32).

Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
11 декабря 2025, четверг. 22:45 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
105 : 108
Жальгирис
Каунас, Литва
Париж: Хифи, Кавалье, Робинсон, Эррера, Роден, Докосси, Файе, Шарвен, Морган, М'Бай, Уаттара, Хоммс
Жальгирис: Уильямс-Госс, Франсиско, Mikalauskas, Райт, Браздейкис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Рубштавичюс, Сирвидис, Улановас

Наилучшую результативность в составе «Жальгириса» показал защитник Сильвен Франсиско (26 очков, четыре подбора и пять передач) В составе «Парижа» чаще всего кольцо соперников поражал Надир Хифи (27 очков). Также у него два подбора и пять передач.

В следующем туре «Жальгирис» на своём паркете сыграет с турецким клубом «Анадолу Эфес». Встреча состоится 17 декабря, начало — в 21:00 мск. «Париж» в следующем туре дома примет «Барселону». Матч пройдёт 16 декабря, начало — в 23:00 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года
Главы клубов Евролиги приехали на похороны Армани:

