«Жальгирис» вырвал победу в матче Евролиги с «Парижем»

Завершился матч 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Париж» принимал литовский «Жальгирис». Игра проходила в упорной борьбе. Гости в итоге вырвали победу с минимальным преимуществом — 108:105 (28:29, 20:27, 32:17, 28:32).

Наилучшую результативность в составе «Жальгириса» показал защитник Сильвен Франсиско (26 очков, четыре подбора и пять передач) В составе «Парижа» чаще всего кольцо соперников поражал Надир Хифи (27 очков). Также у него два подбора и пять передач.

В следующем туре «Жальгирис» на своём паркете сыграет с турецким клубом «Анадолу Эфес». Встреча состоится 17 декабря, начало — в 21:00 мск. «Париж» в следующем туре дома примет «Барселону». Матч пройдёт 16 декабря, начало — в 23:00 мск.

Главы клубов Евролиги приехали на похороны Армани: