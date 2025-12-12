«Реал» одержал четвёртую подряд победу в Евролиге, обыграв «Басконию»

Завершился матч 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором мадридский «Реал» на своём паркете принимал «Басконию». Хозяева добились победы со счётом 94:87 (24:23, 18:16, 29:21, 23:27). Для мадридцев это четвёртая подряд победа на турнире.

Наилучшую результативность в составе «Реала» показал защитник Марио Хезонья, набравший 17 очков, четыре подбора и три передачи. В составе «Басконии» больше всего очков на счету Маркуса Ховарда (22). Также в его активе два подбора и одна передача.

В следующем туре «Реал» отправится в Италию, где 16 декабря сыграет с «Олимпией». Начало встречи — в 22:30 мск. «Баскония» в следующем туре дома примет «Монако». Матч состоится 17 декабря, начало — в 22:30 мск.

