Реал Мадрид — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол Новости

Реал — Баскония, результат матча 11 декабря 2025, счет 94:87, Евролига-2025/2026

«Реал» одержал четвёртую подряд победу в Евролиге, обыграв «Басконию»
Комментарии

Завершился матч 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором мадридский «Реал» на своём паркете принимал «Басконию». Хозяева добились победы со счётом 94:87 (24:23, 18:16, 29:21, 23:27). Для мадридцев это четвёртая подряд победа на турнире.

Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
11 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
94 : 87
Баскония
Витория, Испания
Реал Мадрид: Лайлз, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Тавареш, Льюль, Фелис, Лень
Баскония: Ховард, Дьяките, Симмонс, Ноуэлл, Вильяр, Куруц, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Форрест, Радзявичюс, Диоп, Фриш

Наилучшую результативность в составе «Реала» показал защитник Марио Хезонья, набравший 17 очков, четыре подбора и три передачи. В составе «Басконии» больше всего очков на счету Маркуса Ховарда (22). Также в его активе два подбора и одна передача.

В следующем туре «Реал» отправится в Италию, где 16 декабря сыграет с «Олимпией». Начало встречи — в 22:30 мск. «Баскония» в следующем туре дома примет «Монако». Матч состоится 17 декабря, начало — в 22:30 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
