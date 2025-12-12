Евролига: результаты матчей 11 декабря
В четверг, 11 декабря, в Евролиге состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В общей сложности болельщики смогли увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.
Евролига. Результаты матчей 11 декабря:
«Маккаби» — АСВЕЛ — 92:84;
«Олимпия» — «Панатинаикос» — 96:89;
«Валенсия» — «Анадолу Эфес» — 94:82;
«Париж» — «Жальгирис» — 105:108;
«Реал» Мадрид — «Баскония» — 94:87.
Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
11 декабря 2025, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
92 : 84
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Маккаби Т-А: Лундберг, Оар, Кларк, Сантос, Лави, Уокер, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Лиф, Блатт
АСВЕЛ: Селжас, Харрисон, Heurtel, Ажинса, Масса, де Коло, Нгуама, Лайти, Ндиайе, Уотсон, Вотье
Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
11 декабря 2025, четверг. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
96 : 89
Панатинаикос
Афины, Греция
Олимпия: Эллис, Чеккато, Букер, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Гудурич, Шилдс, Небо, Данстон
Панатинаикос: Шортс, Слукас, Рогкавопулос, Самонтуров, Грант, Нанн, Толиопулос, Фарид, Григонис, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
11 декабря 2025, четверг. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
94 : 82
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Монтеро, Мур, Сако, Томпсон, Костелло, Сима
Анадолу Эфес: Бьёбуа, Хазер, Лойд, Уэйлер-Бэбб, Кординье, Шмитс, Пуарье, Суидер, Мутаф, Османи, Йылмаз, Джонс
Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
11 декабря 2025, четверг. 22:45 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
105 : 108
Жальгирис
Каунас, Литва
Париж: Хифи, Кавалье, Робинсон, Эррера, Роден, Докосси, Файе, Шарвен, Морган, М'Бай, Уаттара, Хоммс
Жальгирис: Уильямс-Госс, Франсиско, Mikalauskas, Райт, Браздейкис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Рубштавичюс, Сирвидис, Улановас
Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
11 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
94 : 87
Баскония
Витория, Испания
Реал Мадрид: Лайлз, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Тавареш, Льюль, Фелис, Лень
Баскония: Ховард, Дьяките, Симмонс, Ноуэлл, Вильяр, Куруц, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Форрест, Радзявичюс, Диоп, Фриш
Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает «Хапоэль» из Тель-Авива, на счету которого 10 побед и четыре поражения. На втором месте — «Валенсия», у которой 10 побед и пять поражений. Топ-3 замыкает «Монако» (девять побед и пять поражений).
Сербы включили песню о России на матче с «Жальгирисом» в Евролиге:
