В четверг, 11 декабря, в Евролиге состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В общей сложности болельщики смогли увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Евролига. Результаты матчей 11 декабря:

«Маккаби» — АСВЕЛ — 92:84;

«Олимпия» — «Панатинаикос» — 96:89;

«Валенсия» — «Анадолу Эфес» — 94:82;

«Париж» — «Жальгирис» — 105:108;

«Реал» Мадрид — «Баскония» — 94:87.

Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает «Хапоэль» из Тель-Авива, на счету которого 10 побед и четыре поражения. На втором месте — «Валенсия», у которой 10 побед и пять поражений. Топ-3 замыкает «Монако» (девять побед и пять поражений).

