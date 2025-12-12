«Особенно радует». Эксперт из США отметил, что ему нравится в игре Егора Дёмина

Известный журналист и эксперт Эрик Слэйтер поделился мнением о выступлениях российского разыгрывающего Егора Дёмина в «Бруклин Нетс».

«Терпение будет ключевым для фанатов «Нетс». В составе команды сразу пять новичков, выбранных в первом раунде драфта, и сейчас многие хотят мгновенных результатов. Дёмин, несмотря на взлёты и падения, показывает неплохой уровень для игрока его возраста. Особенно радует реализация трёхочковых бросков. Этот момент вызывал серьёзные опасение перед сезоном. Он показал впечатляющие отрезки в отдельных матчах, но порой казался пассивным. Да, его выступления вдохновляют, но важна регулярность», — сказал Слэйтер на канале Locked On Nets в YouTube.

