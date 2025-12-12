Эксперт назвал сильные стороны Егоры Дёмина

Комментатор и эксперт Тим Кэпстроу поделился мнением о российском разыгрывающем «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине.

«Прогресс не всегда идёт прямо. В первых играх вы можете ничего не увидеть, потом появляются моменты, а потом идёт спад. Дёмин меня очень интересует, потому что у него впечатляющие инстинкты. Он быстро замечает свободных игроков и видит комбинации на несколько ходов вперёд.

Пока ему тяжело выдерживать физическое давление со стороны соперников, но его тело будет меняться. У него отличное отношение к игре, правильный подход и прекрасное чувство инстинктов. Он мастерски ищет открытых игроков для трёхочковых, использует передачи и создаёт возможности для атаки. Сейчас он получает реальные игровые минуты. Мы видим и хорошие моменты, и ошибки, но в целом это очень интересный игрок с большим потенциалом», — сказал Кэпстроу на канале Locked On Nets в YouTube.

