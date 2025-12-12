«Важно понимать». Эксперт ответил, что станет ключевым для развития Дёмина в НБА

Журналист и эксперт Эрик Слэйтер поделился мнением о перспективах 19-летнего Егора Дёмина в «Бруклин Нетс», отметив ключевые моменты его развития на площадке.

«Важно понимать, что физическая подготовка играет ключевую роль для 19-летнего Дёмина, который пришёл в лигу с более лёгким телосложением. Тренеры команды отмечали, что ему предстоит укрепить тело, чтобы максимально использовать свои навыки в дриблинге, передачах и атакующих действиях.

Следующий этап для него — находить свободных партнёров на угловых позициях и эффективно взаимодействовать с ними в различных игровых ситуациях. Работа над телом поможет ему прогрессировать как в атаке, так и в защите», – сказал Слэйтер на канале Locked On Nets в YouTube.

Егор Дёмин поучаствовал в акции «Бруклина» ко Дню благодарения: