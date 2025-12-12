Скидки
ЦСКА — Самара. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Главный тренер баскетбольного «Зенита» Александр Секулич высказался о футбольном

Главный тренер баскетбольного «Зенита» Александр Секулич высказался о футбольном
Главный тренер БК «Зенит» Александр Секулич признался, что следит за футболом, но не считает себя большим экспертом в этом виде спорта. Также словенский специалист выразил надежду, что футбольный «Зенит» станет чемпионом в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

— Насколько пристально вы следите за футбольным «Зенитом»? На зимний перерыв команда Сергея Семака ушла второй, пропустив вперёд «Краснодар»…
— Я не большой футбольный эксперт, хотя за футболом слежу. Слежу за «Зенитом». Знаем, что старт в чемпионате у команды выдался шатким, но сейчас «Зенит» выглядит действительно здорово. Мы смотрели игры одноклубников. Надеюсь, что после зимнего перерыва «Зенит» будет ещё сильнее и сможет стать чемпионом России, — приводит слова Секулича «Матч ТВ».

