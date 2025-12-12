«Захожу в магазин, сам себе удивляюсь». Александр Секулич — о своих знаниях русского языка

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич рассказал о своём прогрессе в изучении русского языка, отметив, что даже в обычных бытовых ситуациях ему удаётся общаться без перевода. Словенский специалист работает в России с 2022 года. До назначения в клуб из Санкт-Петербурга он возглавлял краснодарский «Локомотив-Кубань».

— Вы продолжаете изучать русский язык? На пресс-конференциях вы практически обходитесь без перевода.

— Да, учу русский язык. Действительно стараюсь. Это не так просто, ведь свободного времени не так много, чтобы брать уроки. Смотрю российские фильмы, общаюсь с людьми. В офисе и вокруг клуба в основном русскоговорящие, вот и общаюсь. У меня ощущение, что стал ещё больше понимать. Очень бы хотелось бегло говорить на русском. Верю, что так и будет.

— У вас есть любимые слова?

— Сложно сказать, ведь слова сейчас сами всплывают, приходят ко мне. Когда захожу в магазин, сам себе удивляюсь, насколько уже могу говорить на русском. Иду за покупками в бакалейную лавку и общаюсь. Мой русский становится лучше, но английский всё ещё нужен, чтобы объясниться. Но я стараюсь общаться именно на русском, — приводит слова Секулича «Матч ТВ».

