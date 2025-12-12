Скидки
Главная Баскетбол Новости

Сакраменто Кингз — Денвер Наггетс, результат матча 12 декабря 2025, счет 105:136, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Николы Йокича принёс «Денверу» крупную победу над «Сакраменто»
Комментарии

В ночь с 11 на 12 декабря мск на паркете арены «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Сакраменто Кингз» и «Денвер Наггетс». Гости выиграли встречу со счётом 136:105.

НБА — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
105 : 136
Денвер Наггетс
Денвер
Сакраменто Кингз: Монк - 18, Уэстбрук - 17, Мюррэй - 15, Картер - 15, Рейно - 15, Дерозан - 11, Эллис - 8, Ачиува - 4, Клиффорд - 2, Макдермотт, Шарич, Юбэнкс
Денвер Наггетс: Йокич - 36, Уотсон - 21, Джонсон - 16, Валанчюнас - 15, Хардуэй-младший - 11, Мюррэй - 11, Тайсон - 8, Браун - 8, Пикетт - 6, Джонс - 2, Ннаджи - 2

Самым результативным игроком матча стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл — 36 очков, 12 подборов и восемь ассистов. В составе «Сакраменто» лучшим стал атакующий защитник Малик Монк — 18 очков, четыре подбора и пять передач.

«Наггетс» оформили четвёртую победу подряд, «Кингз» проиграли в шестой раз в семи последних матчах.

