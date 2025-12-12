Дабл-дабл Николы Йокича принёс «Денверу» крупную победу над «Сакраменто»

В ночь с 11 на 12 декабря мск на паркете арены «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Сакраменто Кингз» и «Денвер Наггетс». Гости выиграли встречу со счётом 136:105.

Самым результативным игроком матча стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл — 36 очков, 12 подборов и восемь ассистов. В составе «Сакраменто» лучшим стал атакующий защитник Малик Монк — 18 очков, четыре подбора и пять передач.

«Наггетс» оформили четвёртую победу подряд, «Кингз» проиграли в шестой раз в семи последних матчах.