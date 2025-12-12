Скидки
Монако — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Баскетбол

Результаты игрового дня НБА 12 декабря
В ночь с 11 на 12 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли четыре матча регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 12 декабря:

«Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс» — 116:101;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 143:120;
«Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 115:113;
«Сакраменто Кингз» — «Денвер Наггетс» — 105:136.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл — 36 очков, 12 подборов и восемь ассистов.

