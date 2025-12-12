Единая лига: расписание матчей 12 декабря

Сегодня, 12 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть один матч. Предлагаем ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига ВТБ. Расписание на 12 декабря:

19:30 мск — ЦСКА — «Самара».

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает казанский УНИКС, в активе которого 12 побед и два поражения.

Тот же показатель побед и поражений у московского ЦСКА, располагающегося сейчас на второй строчке. Тройку сильнейших замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (10 побед и четыре поражения).

