Монако — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги | 2025/2026 на 12 декабря

Единая лига: расписание матчей 12 декабря
Сегодня, 12 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть один матч. Предлагаем ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига ВТБ. Расписание на 12 декабря:

19:30 мск — ЦСКА — «Самара».

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает казанский УНИКС, в активе которого 12 побед и два поражения.

Тот же показатель побед и поражений у московского ЦСКА, располагающегося сейчас на второй строчке. Тройку сильнейших замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (10 побед и четыре поражения).

«Локо» оспорит концовку матча с ЦСКА. В клубе уверены: француз опоздал. Ваше мнение?
Опрос
Главные новости дня:

