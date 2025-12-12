Скидки
Монако — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Елевич — о решении МОК по РФ: возвращения на взрослом уровне осталось ждать недолго

Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич дал комментарий по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) снять с молодых российских и белорусских спортсменов все ограничения на участие в международных стартах по олимпийским видам спорта.

«Такие новости не могут не радовать. Наконец-то наше отстранение закончилось хотя бы в юношеском спорте. А отстранение — это безумие. Спорт должен быть вне политики. То, что сняли ограничения с юных спортсменов, — хороший признак. Думаю, возвращения на взрослом уровне осталось ждать недолго», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Андрей Кириленко отреагировал на снятие ограничений МОК для юниоров из России

