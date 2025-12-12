Скидки
Главная Баскетбол Новости

Евролига – 2025/2026: результаты на 12 декабря, календарь, таблица

Евролига: расписание матчей на 12 декабря
Комментарии

В пятницу, 12 декабря, в Евролиге пройдёт очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В общей сложности болельщики смогут посмотреть пять матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Евролига. Расписание матчей на 12 декабря:

19:00 мск — «Дубай» — «Бавария»;
21:30 мск — «Монако» — «Фенербахче»;
22:30 мск — «Виртус» — «Хапоэль» Тель-Авив;
22:30 мск — «Партизан» — «Црвена Звезда»;
22:30 мск — «Барселона» — «Олимпиакос».

Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает «Хапоэль» из Тель-Авива, на счету которого 10 побед и четыре поражения. На втором месте — «Валенсия», у которой 10 побед и пять поражений. Топ-3 замыкает «Монако» (девять побед и пять поражений).

