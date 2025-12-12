Йокич сравнялся с Абдул-Джаббаром по редкому достижению в НБА. Впереди лишь Чемберлен
Поделиться
Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич восьмой раз в карьере провёл матч с 30+ очками при точности бросков 85% и выше. Об этом информирует пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
НБА — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
105 : 136
Денвер Наггетс
Денвер
Сакраменто Кингз: Монк - 18, Уэстбрук - 17, Мюррэй - 15, Картер - 15, Рейно - 15, Дерозан - 11, Эллис - 8, Ачиува - 4, Клиффорд - 2, Макдермотт, Шарич, Юбэнкс
Денвер Наггетс: Йокич - 36, Уотсон - 21, Джонсон - 16, Валанчюнас - 15, Хардуэй-младший - 11, Мюррэй - 11, Тайсон - 8, Браун - 8, Пикетт - 6, Джонс - 2, Ннаджи - 2
Это позволило сербскому баскетболисту сравняться с Каримом Абдул-Джаббаром, с которым он теперь делит второе место в истории НБА по количеству подобных матчей. Выше Йокича в списке находится только Уилт Чемберлен, на счету которого 12 таких игр.
Данное достижение Йокич установил в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (136:105), где он набрал 36 очков.
Материалы по теме
Главные спортивные новости дня:
Комментарии
- 12 декабря 2025
-
12:00
-
11:58
-
11:40
-
11:01
-
10:42
-
10:30
-
09:53
-
09:30
-
09:22
-
08:40
-
08:31
-
08:21
-
08:15
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
01:30
-
01:10
-
01:05
-
00:36
-
00:31
-
00:08
- 11 декабря 2025
-
23:22
-
22:15
-
21:44
-
21:22
-
21:17
-
20:42
-
20:22
-
20:17
-
19:47
-
19:32
-
19:13
-
18:37
-
17:53