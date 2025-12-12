Йокич сравнялся с Абдул-Джаббаром по редкому достижению в НБА. Впереди лишь Чемберлен

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич восьмой раз в карьере провёл матч с 30+ очками при точности бросков 85% и выше. Об этом информирует пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Это позволило сербскому баскетболисту сравняться с Каримом Абдул-Джаббаром, с которым он теперь делит второе место в истории НБА по количеству подобных матчей. Выше Йокича в списке находится только Уилт Чемберлен, на счету которого 12 таких игр.

Данное достижение Йокич установил в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (136:105), где он набрал 36 очков.

