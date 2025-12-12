Скидки
Партизан Белград — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол Новости

Йокич сравнялся с Абдул-Джаббаром по редкому достижению в НБА. Впереди лишь Чемберлен

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич восьмой раз в карьере провёл матч с 30+ очками при точности бросков 85% и выше. Об этом информирует пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

НБА — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
105 : 136
Денвер Наггетс
Денвер
Сакраменто Кингз: Монк - 18, Уэстбрук - 17, Мюррэй - 15, Картер - 15, Рейно - 15, Дерозан - 11, Эллис - 8, Ачиува - 4, Клиффорд - 2, Макдермотт, Шарич, Юбэнкс
Денвер Наггетс: Йокич - 36, Уотсон - 21, Джонсон - 16, Валанчюнас - 15, Хардуэй-младший - 11, Мюррэй - 11, Тайсон - 8, Браун - 8, Пикетт - 6, Джонс - 2, Ннаджи - 2

Это позволило сербскому баскетболисту сравняться с Каримом Абдул-Джаббаром, с которым он теперь делит второе место в истории НБА по количеству подобных матчей. Выше Йокича в списке находится только Уилт Чемберлен, на счету которого 12 таких игр.

Данное достижение Йокич установил в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (136:105), где он набрал 36 очков.

