Партизан Белград — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Владимир Дячок: с большим волнением прочитал новость от МОК по решению о юниорах из РФ

Генеральный секретарь и исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок высказался относительно решения Международного олимпийского комитета (МОК) снять с молодых российских и белорусских спортсменов все ограничения на участие в международных стартах по олимпийским видам спорта.

«Очень позитивная новость пришла от МОК, с большим волнением её прочитал. На прошедшем заседании Центрального бюро прорабатывались варианты отбора наших национальных сборных к ближайшим большим турнирам. Сейчас же пришла рекомендация по поводу резервных сборных, что нас очень вдохновляет. Мы готовы включиться в работу. Основная задача — получить решение от ФИБА на основании рекомендации МОК и проработать дорожную карту с учётом всех организационных нюансов», — приводит слова Дячка «Матч ТВ».

Главные новости дня:

Новости. Баскетбол
