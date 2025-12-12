Гомельский оценил шансы Криса Пола найти команду в НБА после отчисления из «Клипперс»

Авторитетный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно Криса Пола. Ранее ветерана НБА отчислил «Лос-Анджелес Клипперс». У специалиста поинтересовались, заинтересуется ли какая-та команда Национальной баскетбольной ассоциации 40-летним разыгрывающим.

«Вряд ли. Соотношение цены (минимальной зарплаты ветерана) и качества сейчас не в пользу Пола», — написал Гомельский.

В нынешнем сезоне НБА Пол принял участие в 16 матчах, в которых в среднем набирал 2,9 очка, совершал 1,8 подбора и отдавал 3,3 передачи.

