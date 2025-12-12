«Партизан» — «Црвена Звезда»: во сколько начало матча Евролиги, где смотреть трансляцию

В пятницу, 12 декабря, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонников европейского баскетбола ждёт сербское дерби между двумя белградскими клубами — «Партизаном» и «Црвеной Звездой». Матч начнётся в 22:30 по московскому времени.

После 14 матчей в нынешнем сезоне «Партизан» занимает 14-е место в турнирной таблице, одержав пять побед при девяти поражениях. Также клуб потерял легендарного тренера Желько Обрадовича, который ушёл по собственному желанию.

«Црвена Звезда» — третья (девять побед при пяти поражениях).