Партизан Белград — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол Новости

Партизан Белград — Црвена Звезда Белград — во сколько начало, где смотреть, прямая трансляция

«Партизан» — «Црвена Звезда»: во сколько начало матча Евролиги, где смотреть трансляцию
Комментарии

В пятницу, 12 декабря, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонников европейского баскетбола ждёт сербское дерби между двумя белградскими клубами — «Партизаном» и «Црвеной Звездой». Матч начнётся в 22:30 по московскому времени.

Права на трансляцию матча Евролиги «Партизан» — «Црвена Звезда» в России принадлежат Okko.
Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
12 декабря 2025, пятница. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
После 14 матчей в нынешнем сезоне «Партизан» занимает 14-е место в турнирной таблице, одержав пять побед при девяти поражениях. Также клуб потерял легендарного тренера Желько Обрадовича, который ушёл по собственному желанию.

«Црвена Звезда» — третья (девять побед при пяти поражениях).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
