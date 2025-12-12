«На последнем издыхании». Чемпион НБА высказался о Леброне Джеймсе

Бывший игрок НБА чемпион лиги в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг поделился мнением о «Лос-Анджелес Лейкерс», акцентировав внимание на возрасте лёгкого форварда Леброна Джеймса. В конце декабря именитому ветерану исполнится 41 год.

«Они не могут подписать никого, кто усилит оборону, потому что значительная часть платёжки уходит на Леброна. Они говорят: нам нужна защита. Зачем вам обменивать Остина Ривза, которому 27 лет и который играет на уровне участника Матча звёзд, если у вас есть 40-летний игрок на последнем издыхании?» — сказал Тиг на канале Club 520 Podcast в YouTube.

